Brindisi, cadavere di una donna ritrovata in un congelatore, arrestato il figlio

Angelo Bellanova di 55 anni, figlio della donna il cui cadavere è stato ritrovato in un congelatore nella sua villetta di campagna a Ceglie Messapica (Brindisi), è stato denunciato a piede libero per occultamento di cadavere. L'uomo questo pomeriggio è stato sottoposto ad un lungo interrogatorio dai carabinieri, dopo che i militari hanno scoperto il corpo della donna, Maria Prudenza Bellanova, nella cella frigorifera. L’interrogatorio si è concluso in piena notte.

