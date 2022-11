Infrastrutture e restyling, mezzo milione di euro per il comune di Mattinata

Dal Pnrr, assegnati 484.081 al comune di Mattinata. Lo annuncia l’amministrazione comunale ricordando come, lo scorso 15 marzo, la Giunta aveva approvato, con Delibera n. 42/2022, l’indirizzo alla progettazione dell’intervento ‘Tra Cittadella e Parco dello Sport’ nell’ambito del Pnrr Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1.

L'intervento proposto - che riguarda l'interconnessione tra le aree del campo sportivo Agnuli, le aree attrezzate sportive denominate ‘Marina’ e ‘Monte Sacro’, il relativo percorso podistico e il circuito ciclabile a doppio senso di marcia - per un importo di spesa complessiva presunta di € 6.703.880 è risultato meritevole, pertanto sono stati assegnati i contributi per la progettazione definitiva ed esecutiva relativi ad interventi di messa in sicurezza di Comuni, Province e Città metropolitane da parte del Ministero dell’Interno.

