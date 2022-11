Leuca, sbarcano 102 migranti: tra questi c'è un morto

Un migrante iracheno di 46 anni è morto apparentemente per cause naturali durante un viaggio della speranza conclusosi stamattina all’alba al Capo di Leuca, in Salento, con lo sbarco di 102 persone da un’imbarcazione intercettata nel Basso Adriatico da unità della Guardia di finanza e della Capitaneria di porto. Il natante è stato condotto nel porto di Leuca dove i migranti di varie nazionalità sono stati fatti sbarcare. La vittima - a quanto si apprende - era diabetica e sarebbe morta, secondo le prime ipotesi, per una crisi ipoglicemica. Sul posto stanno operando il pool anti immigrazione e i volontari della Croce rossa e della Caritas.

Tra i migranti di varie nazionalità ci sono anche 25 donne, una delle quali è stata portata in ospedale per accertamenti.

