Ex Ilva: oggi vertice del ministro Urso, sit in a Taranto

Sarà un confronto ampio quello che oggi alle 12, a Roma, al ministero, presiederà su Acciaierie d'Italia, ex Ilva, il ministro Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy). La convocazione riguarda infatti i sindacati Fim Cisl, Fiom Cgil, Uilm, Ugl e Usb, l'azienda Acciaierie d'Italia, Ilva in amministrazione straordinaria, societa' proprietaria degli impianti, Confindustria e le Regioni che ospitano complessi ex Ilva: Puglia, Liguria, Piemonte e Lombardia. Per Urso, che nei giorni scorsi aveva gia' preso visione del dossier, e' il primo approccio a 360 gradi sull'ex Ilva. Nel senso che dall'incontro di oggi il ministro ricavera' tutte le posizioni in campo e le loro richieste.

