Taranto, nasce l'Osservatorio permanente dei cittadini nella sanità

È stato istituito, a seguito di un incontro tra la direzione strategica Asl di Taranto e i rappresentanti del Tribunale dei Diritti del Malato, l'Osservatorio permanente dei cittadini nella sanità. L'obiettivo è quello di garantire la partecipazione attiva dei cittadini nel governo della sanità: l'osservatorio nasce nel solco tracciato dal protocollo d'intesa firmato nell'estate 2020 dalla Regione Puglia e Cittadinanzattiva. La Puglia è stata la prima Regione in Italia a formalizzare un protocollo sulla partecipazione dei cittadini, con Cittadinanzattiva e Tribunale per i diritti del malato, in coerenza con la legge regionale sulla partecipazione. Al pari del protocollo regionale, anche a livello provinciale la finalità generale della collaborazione, in coerenza con la mission di Cittadinanzattiva e del Tribunale dei Diritti del Malato, con i principi della legge regionale sulla partecipazione e con gli obiettivi di tutela dei diritti sanciti dalla Carta Europea dei diritti del malato, è favorire e implementare un coinvolgimento "effettivo e di qualità" dei cittadini - è stato spiegato - in tutto il ciclo delle politiche pubbliche sanitarie, dall'individuazione dei bisogni alla programmazione, dall'implementazione fino alla valutazione di politiche e servizi. "La finalità dell'Osservatorio - ha affermato Vito Gregorio Colacicco, direttore generale Asl Taranto - è tutelare il diritto dei cittadini a un accesso tempestivo, equo e appropriato ai servizi e alle prestazioni sanitarie. Siamo certi che la collaborazione con il Tribunale dei Diritti del Malato, che vanta una lunga e qualificata esperienza in questo campo, permetterà l'emersione non solo delle criticità ma anche delle buone prassi, in modo da pianificare e implementare opportune azioni di miglioramento".

© Riproduzione riservata