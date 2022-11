La rissa di Halloween a Ceglie, scattano le denunce per 8 minorenni

Si affrontarono in strada nella sera di Halloween in più riprese e molti di loro finirono al pronto soccorso, uno dei quali anche con una ferita da taglio ad un dito della mano. Per otto minorenni, di età compresa tra i 15 ed i 16 anni, è ora scattata la denuncia per rissa aggravata.

I carabinieri della stazione di Ceglie Messapica hanno infatti stretto il cerchio attorno al gruppo di ragazzini che, nella tarda serata del 31 ottobre scorso, parteciparono attivamente ad una rissa per le vie del paese, che destò preoccupazione perché avvenuta in pieno centro e perché coinvolgeva minorenni.

A fare scattare le indagini dei militari fu la segnalazione proveniente dal pronto soccorso di Ceglie, dove alcuni giovanissimi si erano presentati con i segni di una scazzottata: ecchimosi ed escoriazioni, mentre uno di loro aveva anche un taglio ad un dito, poi giudicato guaribile in 10 giorni. L’ascolto dei testimoni e la visione dei filmati registrati dagli impianti di sorveglianza presenti in piazza Sant’Antonio, luogo della rissa, hanno permesso ai carabinieri di identificare gli otto adolescenti: per tutti è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce.

