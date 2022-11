Esplode e si espande la protesta dei genitori sul servizio mensa di San Severo

"Manifestiamo per un disservizio e per difendere i diritti non solo dei nostri figli, ma anche di coloro che si stanno trovando nella medesima situazione". Si è alzata così, ieri, la voce di diversi genitori sono accorsi dinanzi al plesso “De Amicis” di San Severo, prima dell’uscita dei bimbi dalla Scuola. Non erano presenti però solo i genitori dei figli iscritti allo stesso Istituto, ma sono accorsi anche quelli con prole iscritta agli altri Circoli Didattici, quali quelli del plesso “Collodi” e “San Benedetto”.

Quest’ultima Scuola ha indirizzato le doglianze in merito, in vista di una pronta risoluzione, per mezzo di una lettera firmata dalla Dirigente Scolastica e indirizzata al Sindaco Miglio, all’Assessore alle Politiche Sociali Simona Venditti, alla Ditta interessata, e, per conoscenza, all’intero Corpo Docenti. La nota informa riguardo l’esistenza della grave protesta da parte dei genitori, anche a seguito del cibo che è stato rifiutato dai ragazzini durante lo scorso venerdì. Intanto l’Assessore alle Politiche Sociali Simona Venditti incontrerà alcuni genitori per discutere in merito alla vicenda, in attesa e nella speranza di un risvolto positivo e risolutivo.

© Riproduzione riservata