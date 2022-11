E' deceduto il foggiano coinvolto in un incidente sull'autostrada A1

E' deceduto il foggiano 24enne Gianpaolo Damato coinvolto in un incidente sull'Autostrada A1 nei pressi del casello di Parma. Damato è deceduto dopo un breve ricovero nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Parma dove era giunto già in gravi condizioni.

Stando alle ricostruzioni due auto si sarebbero scontrate violentemente causando anche il ferimento di almeno sei persone. Nulla da fare per Damato che si era trasferito da poco a Parma per motivi lavorativi. Gianpaolo era il più piccolo dei due figli. Il padre, Antonio, è un professore d'informatica del Blaise Pascal di Foggia, la comunità scolastica che in queste ore che si è stretta attorno all'insegnante e ai familiari.

