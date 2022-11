Auto esce fuori strada: a bordo quattro foggiani, grave un 27enne

Incidente stradale sul lungomare Nord di Termoli. Un’auto proveniente da Foggia, con all’interno quattro persone del capoluogo dauno, è uscita di strada per cause al vaglio delle forze dell’ordine. Delle quattro persone rimaste coinvolte, due sono state trasportate con l’ambulanza dei volontari della Misericordia di Termoli al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, si tratta di un 45enne e di un 27enne, quest’ultimo in condizioni gravi. Sul posto, è stato necessario l'intervento del 118 e dei vigili del fuoco del distaccamento di Termoli. Alle forze di polizia il compito di ricostruire l'accaduto.

