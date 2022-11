Andria, minorenne denunciato 4 volte in due settimane per spaccio di droga

Ad Andria un minorenne è stato denunciato quattro volte, in poche settimane, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il tutto inizia quando gli agenti della Questura di Andria, al termine di un rocambolesco inseguimento per le vie del centro storico nei confronti del conducente di uno scooter che, alla vista dei colori della Polizia, si era dato alla fuga, riuscivano a fermarlo con, all’interno di un borsello indossato a tracolla, 5 dosi di hashish e marijuana, oltre 300 euro in banconote di piccolo taglio e due telefoni cellulari. Il tutto veniva sequestrato ed il responsabile, un minore di Andria, denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In una seconda occasione un altro equipaggio, a bordo di moto, notava lo stesso soggetto a bordo di bici elettrica il quale, sentitosi braccato, lanciava in strada un involucro in cellophane contenente sei dosi di marijuana: nuovamente denunciato. Altro giro di perlustrazione e l’ormai noto pusher veniva colto a confabulare con altro coetaneo, per poi sgattaiolare nei vicoli. I poliziotti, perlustrando l’area in cui i due giovani stazionavano, rinvenivano una busta nascosta all’interno di un vano del contatore del gas: dentro vi erano 58 bustine di marijuana. Infine, in appena 6 giorni, gli ultimi due episodi.

Nel primo il pusher veniva notato a stazionare, con fare sospetto, in compagnia di un altro soggetto: sottoposto a perquisizione, risultava avere addosso 8 dosi di marijuana e hashish e veniva ancora una volta deferito all’Autorità giudiziaria. Nel secondo il pusher incrociava la volante a bordo dell’immancabile bici elettrica e si dava alla fuga lanciando per terra un involucro trasparente: una volta raggiunto e bloccato veniva sottoposto a perquisizione personale, che consentiva di rinvenire sequestrare 3 dosi di marijuana, 200 euro ed un telefono cellulare. Complessivamente sono stati sequestrati: oltre 110 grammi di marijuana; circa 10 grammi di hashish; oltre 500 euro, denaro ritenuto provento dell’attività di spaccio); 3 telefoni cellulari.

© Riproduzione riservata