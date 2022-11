San Severo messo a tappeto dalle Forze dell'Ordine: posti di controllo e perquisizioni personali sul posto

A seguito della recrudescenza degli episodi criminosi accaduti nel territorio di San Severo i militari della locale Compagnia Carabinieri hanno deciso di unire le forze con gli Agenti del locale Comando di Polizia Municipale. Oltre 20 fra militari e vigili urbani impiegati durante il weekend appena trascorso. In particolare, nel pieno cuore del centro cittadino sono stati eseguiti numerosi posti di controllo e perquisizioni personali sul posto. L’attività ha visto, inoltre, la sottoposizione a controllo di molteplici esercizi commerciali al fine di verificare il possesso dei prescritti documenti di natura amministrativa e il rispetto delle norme comunali in materia di emissioni sonore.

L’attività, portata avanti in completa sinergia fra le due Forze di Polizia, ha consentito il raggiungimento di importanti risultati: ben 65 veicoli e 90 persone controllate, 3 esercizi commerciali sottoposti a controllo, l’elevazione di 10 sanzioni di natura amministrativa per il mancato rispetto delle norme imposte dal codice della Strada e la segnalazione in Prefettura di 6 giovani sanseveresi quali assuntori di sostanza stupefacente. A corollario dei controlli su strada, infine, durante le ore notturne, si è provveduto all’utilizzo di apparati in grado di rilevare il tasso alcolico delle persone alla guida, così da scongiurare ulteriori pericoli alla circolazione stradale.

