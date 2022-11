Giocatore del Canosa Calcio aggredito ieri in casa del Foggia Incedit

Giovanni Bruno, calciatore del Canosa, è finito in ospedale per uno schiaffo preso dal dirigente della squadra avversaria: è successo ieri al termine di Foggia Incedit-Canosa, partita valida per la nona giornata del campionato di Eccellenza (girone A), vinta per 1-0 dagli ospiti. Dopo il fischio finale, è la denuncia affidata a un comunicato ufficiale dal Canosa, “nello spazio riservato agli atleti, dove possono accedere solo i tesserati, un calciatore del Canosa è stato aggredito e percosso violentemente”.

Durante la partita non si erano verificati episodi particolari mentre al fischio finale c’era stato un diverbio tra i tifosi del Canosa e gli addetti alla sicurezza dell’impianto. Il colpo, secondo quanto riferiscono dal Canosa, è stato inferto dopo un parapiglia che aveva riguardato più persone da un dirigente del Foggia Incedit. Differente la versione della società dauna: “Nel rientrare negli spogliatoi - si legge - i tesserati del Canosa che erano sugli spalti hanno tentato di accedere nell’area spogliatoi, allora non accessibile, aggredendo l’addetto alla sicurezza che presidiava il cancello. Tutto questo ha scaturito un caos generale coinvolgendo anche i tifosi del Canosa che hanno provato a scavalcare il cancello. Noi come società siamo intervenuti nel cercare di bloccare questa inspiegabile e assurda invasione”.

Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri del della compagnia di Foggia che tre pattuglie della polizia. Bruno è stato soccorso dal 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Riuniti di Foggia. “Dopo quasi 5 ore e la Tac il nostro calciatore vittima di un’aggressione è stato dimesso dagli Ospedali Riuniti di Foggia. I sanitari avrebbero voluto trattenerlo in osservazione una notte ma ha preferito rientrare ad Andria nonostante il referto abbia chiaramente evidenziato i postumi della violenza subita. Ci saremo aspettati la visita di una rappresentanza della società Foggia Incedit di solidarietà ma ciò purtroppo non è avvenuto”.

