Andria, uso del cellulare alla guida: elevate sanzioni per 2500 euro. Oltre 70 punti decurtati

Mano pesante della Polizia di Stato contro l'uso del cellulare alla guida: nell'ultimo fine settimana, infatti, il bilancio è di oltre 70 punti decurtati dalle patenti e sanzioni pari a 2500 euro

I controlli, avvenuti in ogni area cittadina, sono stati finalizzati a sanzionare condotte illegali alla guida di veicoli a motore quali uso del cellulare alla guida, circolazione senza cintura di sicurezza, mancato possesso di assicurazione, patente o carta di circolazione.

Diciotto in tutto le contravvenzioni al Codice della Strada elevate: 6 multe per l’uso del cellulare; 7 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza; 2 per guida di autoveicolo senza revisione periodica; le restanti 3 per altre violazioni.

