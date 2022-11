Violento scontro l’altra notte, ad Andria, fra via Palmiro Togliatti e via Benedetto Croce, luogo già teatro di numerosi incidenti. Cinque i feriti, di cui due trasferiti in codice rosso al Bonomo, mentre altri tre trasportati da altre auto perché lievi. Coinvolti anche un paio di minori. Sul posto il 118 di Andria, i Vigili del fuoco e la Polizia Locale. Ancora da accertarsi le cause del sinistro.

