Vigili del Fuoco, Polizia di Stato e Polizia locale in azione stamani a Trani, in corso Manzoni, nei pressi dell'intersezione con via Ragazzi del ’99, a causa della caduta di calcinacci da uno stabile. Sono stati proprio i vigili a transennare l'area maggiormente interessata dalla caduta dei detriti. Non si segnalano danni a cose e persone.

