Muore un 31enne foggiano. Era in bici e un'auto lo ha travolto a Civitavecchia

Marco Totaro, 31enne foggiano, è stato travolto da un’auto mente in bici stava percorrendo via Aurelia Sud, nel Comune di Civitavecchia verso l'1.40. L’uomo è stato trasportato al Gemelli con l’elisoccorso dove è giunto in gravi condizioni, ma è deceduto dopo 24 ore di agonia. Stava facendo rientro in hotel, nella notte tra venerdì e sabato. Ad investirlo è stata una donna di 33 anni di Santa Marinella, che dopo l'impatto era fuggita a bordo della sua Fiat Panda nera.

La ragazza si è successivamente presentata alla caserma dei carabinieri di Civitavecchia e si è costituita. Ora è indagata per omicidio stradale e omissione di soccorso. Il cerchio su di lei si era stretto perché i militari dell'Arma avevano già acquisito le telecamere di sorveglianza e repertato pezzi dell'auto rimasti sull'asfalto. Marco Totaro era nato e residente a Foggia. Viveva a Civitavecchia e lavorava nella centrale Enel di Torrevaldaliga Nord, nel comune di Civitavecchia.

© Riproduzione riservata