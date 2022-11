Listeria a Foggia: una donna in ospedale. C'è anche un altro caso sospetto

Un caso accertato e uno sospetto. La listeria, il pericoloso batterio che si annida nel cibo, ora preoccupa anche in Puglia. Il caso accertato, come riportano alcuni organi di informazione, è stato riscontrato una settimana fa a Foggia, dove è ricoverata una giovane donna incinta. Quello sospetto, sempre a Foggia, riguarda un 55enne. Entrambi avrebbero mangiato cibo contaminato. La donna, forse, wurstel, mentre l'uomo salmone (tra i cibi più a rischio insieme a formaggi a pasta molle). Che qualche rischio potesse esserci era quasi scontato dopo i sequestri effettuati nella regione nelle settimane scorse dai carabinieri del Nas dopo l'allarme esploso a livello nazionale. Anche in questi ultimi casi i controlli dei Nas si sono concentrati sualcune confezioni di wurstel e su tramezzini salmone e maionesegià ritirati dal mercato da tempo, ma i tempi di incubazione sono piuttosto lunghi.

I sintomi vanno dalla gastroenterite acuta a quella invasiva o sistemica che nei casipiù gravi può portare a meningiti, encefaliti e setticemie con possibile rischio di morte

