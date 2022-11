Bari, auto abbandonata lungo la statale 16: a svelare il mistero sono i vigili dopo 3 ore

Finiscono fuori strada con l'auto all' alba e, pur feriti lievemente, vanno via abbandonando la macchina danneggiata e adagiata su una fiancata in un campo. È accaduto a Bari, nei pressi dello svincolo della Statale 16 per Torre a Mare. A ritrovare il mezzo, tre ore dopo, una pattuglia della Polizia Locale che ha proceduto al recupero con supporto di ANAS e vigili del fuoco. Il proprietario del veicolo e il conducente dell'auto individuati dalla polizia locale, sono poi tornati sul posto, spiegando che alle 5 non era intervenuto nessuno perché non avevano segnalato il fatto. Comunque sono in corso accertamenti per capire cosa sia accaduto.

