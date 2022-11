Trani, false fatture: rinviati a giudizio 34 imputati

Inizierà il 22 marzo 2023, presso il Tribunale di Trani, il processo per l'inchiesta sulle fatture false che vedrà alla sbarra 34 imputati. Li ha rinviati a giudizio il Giudice per l'udienza preliminare, Lucia Anna Altamura, su richiesta del Pubblico ministero Giovanni Lucio Vaira.

Agli imputati si contestano a vario titolo reati fiscali in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. È però venuta a cadere l'accusa più importante a carico di tutti, vale a dire l'associazione per delinquere.

Inoltre altri cinque imputati sono stati già prosciolti, su richiesta dello stesso Pubblico ministero, poiché se ne è accertata l'estraneità ai fatti contestati. Le sentenze loro favorevoli sono arrivate al termine del contestuale rito abbreviato, cui avevano scelto di sottoporsi.

