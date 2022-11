Trani, "beccato" dai carabinieri ladro d'auto in trasferta

Quarantadue anni, di Cerignola, già noto alle forze dell'ordine, in trasferta a Trani. È il ladro d'auto che i Carabinieri hanno arrestato in flagrante.

Il responsabile, M.M., 42enne, pensando di agire indisturbato, vista l’ora tarda, dopo avere mandato in frantumi il vetro anteriore destro di una 500 parcheggiata in via Bovio, si era introdotto al suo interno avviando la marcia.

Accortosi dell’arrivo di una pattuglia, l’uomo arrestava la marcia e abbandonava l’auto nel tentativo di allontanarsi. Poi tentava di disfarsi di alcuni “arnesi da lavoro”, chiaramente utilizzati per commettere l’atto criminale.

I militari, però, lo bloccavano e, dopo l formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, lo trasferivano in carcere con l'accusa di furto aggravato, nonché del possesso di grimaldelli e materiali atti allo scasso.

