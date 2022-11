Incidente tra Trani e Andria, determinante la freddezza del conducente di un automezzo

Incidente nel pomeriggio sulla strada provinciale Trani-Andria nei pressi di alcuni capannoni. Un automezzo di Amiu, diretto in sede, è uscito di strada restando inclinato su un lato. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe bruscamente sterzato per evitare un ben più grave impatto con una vettura immessasi imprudentemente da un accesso a raso: sia lui, sia il conducente dell'altro veicolo sono rimasti illesi. Sul posto la Polizia locale. Disagi per la circolazione.

