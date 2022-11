Caporalato: nel Foggiano eseguite 5 ordinanze e sequestrate 4 aziende

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e truffa: le ipotesi di reato sono state contestate dal gip del tribunale di Foggia nei confronti di 5 persone, destinatarie di ordinanza di custodia cautelare, eseguite dai carabinieri della compagnia di San Severo e del comando per la tutela del lavoro, assieme ai militari della Sat, 11esimo reggimento Puglia.

Due indagati sono stati condotti in carcere, uno ai domiciliari e due sono stati sottoposti a obbligo di dimora. Sequestrate le sedi operative di 4 aziende, per un valore di 3 milioni di euro e fatturato annuo pari a un milione, sottoposte a controllo giudiziario. L'inchiesta, chiamata Job&Pay, è partita dopo l'incidente stradale avvenuto a ottobre 2020, in cui rimase coinvolto un furgone con 5 braccianti agricoli di origine africana.

Le contestazioni si riferiscono al periodo compreso tra ottobre 2020 e novembre 2021 in provincia di Foggia, nei territori di San Paolo Civitate, Lesina, Chieuti, Serracapriola, San Severo e Poggio Imperiale Le attività di indagine sono state sviluppate attraverso intercettazioni telefonica, pedinamento e video riprese. Sono state consultate le banche dati a disposizione del Nil e sono state eseguite varie ispezioni in materia di lavoro, legislazione sociale e sicurezza sui luoghi di lavoro.

© Riproduzione riservata