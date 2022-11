Baritech, ore decisive per la vertenza. In bilico il destino di 116 dipendenti

Ore decisive per il destino dei 116 dipendenti della Baritech, l'azienda della zona industriale che dallo scorso dicembre ha cessato la produzione di componenti per le mascherine e messo i lavoratori in cassa integrazione. In tarda mattinata è stato convocato dal responsabile Leo Caroli il tavolo di crisi in Regione dal quale si aspettano importanti novità. Davanti alla Presidenza del Consiglio è in corso un presidio dei lavoratori. In ballo ci sono due proposte per salvare l'azienda. Quella ufficiale di un consorzio di logistica farmaceutica, che nel progetto ha presentato anche una richiesta di finanziamento alla Regione e poi quella di un'altra società di trasporti, Conserva di Bitonto, che però vorrebbe acquisire solo l'immobile e non assorbire i 116 dipendenti. La Regione, i sindacati e i Comuni, ma anche Confindustria, spingono per la prima soluzione e in giornata potrebbero arrivare sviluppi positivi in tal senso.

