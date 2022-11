Trovato morto in casa il 77enne scomparso da giorni nel Leccese

Dramma della solitudine a Leverano in provincia di Lecce dove un uomo di 77 anni è stato rinvenuto privo di vita all’interno della sua abitazione ieri sera a tarda ora. L’anziano viveva da solo, in un appartamento di via Manzoni, in condizioni precarie e di lui non si avevano notizie da almeno quattro giorni. Sono stati i vicini di casa a lanciare l’allarme chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine e sul posto sono giunti i carabinieri e i vigili del fuoco. A questi ultimi il compito di forzare la porta d’ingresso dell’abitazione dell’uomo. Poi la scoperta. In casa non c'era luce, il corpo privo di vita del 77enne era per terra proprio dietro la porta. La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria

© Riproduzione riservata