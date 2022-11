Tragedia aerea nel Foggiano: sabato l'autopsia sui piloti, nei prossimi giorni il trasferimento della carcassa

E' stata fissata per sabato mattina l’autopsia sui due piloti morti nel disastro aereo avvenuto sabato scorso nel Gargano e costato la vita a 7 persone. Dell’autopsia sono stati informati tutti i parenti delle vittime che hanno la facoltà di nominare un consulente di parte. Intanto la carcassa dell’elicottero rimarrà ancora sul luogo della tragedia; solo nei prossimi giorni sarà spostata in un luogo al chiuso con un elicottero dei vigili del fuoco.

Disastro aviatorio colposo plurimo e omicidio colposo plurimo a carico di ignoti. Sono queste le ipotesi di reato con le quali la Procura di Foggia ha aperto un fascicolo sulla tragedia di Apricena, in provincia di Foggia, dove nella mattinata di sabato 5 novembre, in località Castelpagano, è precipitato un elicottero partito dalle Isole Tremiti e diretto a Foggia.

Le sette persone a bordo, cinque passeggeri e due componenti dell’equipaggio, sono morte. Le indagini sono state affidate al nucleo investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Foggia. Per fare luce sulle cause della tragedia, anche l’Agenzia nazionale per la sicurezza in volo (Ansv) ha avviato accertamenti. Al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati e il fascicolo della Procura di Foggia per disastro colposo e omicidio colposo plurimo resta aperto a carico di ignoti.

