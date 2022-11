È stata ritrovata viva ed in buone condizioni di salute Crescenza Bellisario, la 73enne scomparsa lunedì scorso nell'agro di Mola di Bari. Dalle prime informazioni assunte, la donna era in un campo a breve distanza dal luogo della scomparsa. Sul posto un'ambulanza del 118 per prestare le prime cure alla paziente, che potrebbe in ogni caso avere patito freddo e stenti.

