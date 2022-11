Foggia, la Lumiwings aumenta i voli per Milano. Presto anche Torino

Numeri che incoraggiano fino ad oggi. Ed allora la Lumiwings a Foggia aumenta numero di voli da Foggia a Milano Malpensa. Pronti i collegamenti a breve anche con Torino

Aeroporti di Puglia comunica che a far data dal prossimo 6 dicembre la compagnia Lumiwings aumenterà ulteriormente la propria offerta di voli sulla direttrice Foggia-Milano. Alle cinque frequenze già programmate da dicembre sino a fine marzo, se ne aggiungerà una sesta, che opererà sino a 10 gennaio ogni martedì: dal capoluogo dauno alle 8 con arrivo alle 9.45 e da Milano allo scalo foggiano con partenza alle 10.30 e arrivo alle 12.

Grazie alla nuova frequenza, il collegamento con l’aeroporto lombardo verrà operato tutti i giorni eccetto il sabato. A questo volo, poi, si aggiunge quello da/per Torino che sarà operativo dal prossimo 2 dicembre ogni lunedì e venerdì. "“Non possiamo non nascondere la soddisfazione per questo ulteriore incremento delle frequenze e delle destinazioni su Foggia- ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. Una scelta condivisa con Aeroporti di Puglia che in questo collegamento ha sempre individuato un’opportunità di grande valore per la clientela, non solo in funzione dei collegamenti punto a punto, ma, soprattutto, in funzione della possibilità di connettersi attraverso l’hub di Malpensa a numerose destinazioni internazionali".

