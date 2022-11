Francavilla Fontana sotto choc, 19enne ucciso a colpi d'arma da fuoco sulle scale di casa

Omicidio ieri sera a Francavilla Fontana. Un 19enne, Paolo Stasi, incensurato, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco, in quello che appare un vero e proprio agguato sulle scale dell’abitazione in cui viveva con i genitori in via Occhibianchi. Fatali due colpi al torace: al loro arrivo sul posto, i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane.

I carabinieri del nucleo investigativo di Brindisi e della compagnia di Francavilla Fontana indagano a 360 gradi per fare luce sul delitto. Le indagini puntano in via prioritaria a verifiche negli ambienti della droga. La vittima era incensurata, nessuna ombra, un ragazzo come tanti. Stasi si era diplomato lo scorso luglio e viene descritto come un ragazzo sempre cordiale e disponibile. Suo padre è un operatore che ha lavorato per diverse radio e tv locali.

Da quanto emerso dalle telecamere di videosorveglianza della zona del delitto, il killer avrebbe raggiunto la vittima da solo, a piedi. Non è chiaro ancora se, poco distante da via Occhibianchi, avesse un mezzo con cui fuggire. L’arma utilizzata è una pistola di piccolo calibro di cui, allo stato, non c'è traccia. Ancora tutte da chiarire dinamica e circostanze dell’omicidio: al momento non si esclude alcun movente.

