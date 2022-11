Assenteismo in corsia, blitz dei Nas in Salento: 10 indagati nel Leccese

Assenteismo in corsia, oltre 10 indagati in provincia di Lecce. I carabinieri del Nas stanno concludendo in questi minuti una maxi operazione che riguarda il distretto socio sanitario di Gagliano del Capo (Le). Per alcuni degli indagati, a vario titolo accusati di truffa e falso, sono state adottate ordinanze di interdizione dei pubblici uffici, notificate inoltre informazioni di garanzia. L’indagine è legata a casi di assenteismo denunciati e documentati dai militari. L’operazione è ancora in corso.

