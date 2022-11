Violenta esplosione in un appartamento a San Severo: c'è un ferito

Esplosione piuttosto violenta in un appartamento di San Severo, nel Foggiano. L'incidente domestico è avvenuto in Via Dattoli dove, a quanto sembra, una bombola spray di schiuma espansa, accidentalmente è entrata in contatto con un filo elettrico. Immediato l'arrivo dei sanitari del 118 e dei vigili del fuoco che hanno bonificato l'appartamento.

L'incidente ha causato il ferimento di una persona trasportata all'Ospedale di San Severo proprio dai sanitaro del 118. Al momento non sono note le sue condizioni. Non ci sono altre persone coinvolte, solo tanto spavento per i vicini di casa.

