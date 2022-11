Puglia: stanziati 600mila euro per le donne vittime di violenza

È stato approvato dalla Regione Puglia l’avviso pubblico "Dote per l’empowerment e l’autonomia delle donne" che sono vittime di violenza, del valore di oltre 600.000 euro. "Parliamo di un intervento diretto in favore delle donne - dichiara l’assessore al Welfare della Regione Puglia, Rosa Barone - finalizzato al sostegno abitativo, al reinserimento lavorativo e più in generale all’accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Così, con oltre 600.000 euro, l’obiettivo è quello di supportare le donne disoccupate o inoccupate il cui percorso personalizzato di fuoriuscita dalla violenza preveda la riqualificazione e l’inserimento lavorativo, ma anche i progetti che prevedano il miglioramento della condizione economica e professionale delle donne occupate. Anche in questo caso, il nostro intento resta quello di non lasciare indietro nessuno".

