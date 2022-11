Petardi e bombe carta a Barletta, identificata baby gang

Si erano resi responsabili di numerosi atti di disturbo della quiete pubblica, minando anche la sicurezza dei cittadini a colpi di petardi e bombe carte: una baby gang di almeno 20 ragazzi, di cui 15 minorenni, è stata identificata dai Carabinieri di Barletta a seguito delle numerose segnalazioni giunte nei giorni scorsi, che denunciavano la presenza di teppisti in varie zone della città.

Nel corso delle conseguenti attività sono state setacciate le principali zone interessate dai fenomeni di intemperanza giovanile, e in particolare quelle zone che, nelle sere passate, sono state oggetto di numerose esplosioni di petardi da parte di alcuni gruppi di giovani: in particolare via Vitrani, via Generale Vaccaro, via Milite Ignoto, nonché, nella zona 167, parco dell’Umanità, via Paolo Ricci, Largo Primavera e via della Belle Arti.

Quelli che, allo stato, si ritengono essere stati i protagonisti di tali episodi sono stati, per il momento, identificati.

I controlli verranno ripetuti anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di contrastare soprattutto i fenomeni di microcriminalità.

