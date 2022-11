Mola di Bari, droni ed unità cinofile per le ricerche di Crescenza Bellisario

Proseguono incessanti da parte di Carabinieri e Vigili del fuoco, anche attraverso l’utilizzo di droni ed unità cinofile, le ricerche di Crescenza Bellisario, 73 anni, scomparsa nelle campagne di Mola di Bari, la sua città.

L’ultima volta era stata vista e sentita in contrada San Marco, dopo avere suonato il citofono di una residenza per chiedere informazioni sulla strada.

A denunciarne la scomparsa il marito: i due, nel pomeriggio di lunedì scorso, si erano recati in campagna per raccogliere l'uva: la donna, affetta da Alzheimer, si sarebbe allontanata dall’auto, dove era rimasta sola per qualche minuto.

© Riproduzione riservata