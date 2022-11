Maglie, travolta da un’auto mentre attraversa. Gravi le condizioni di una 62enne

L’incidente è avvenuto in via Cavalieri di Vittorio Veneto vicino all’ex Agenzia delle Entrate. La donna, un'’insegnante di 62 anni, era diretta al parcheggio quando una Yaris, condotta da una 19enne, l’ha investita.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118. Le condizioni della donna sono apparse gravi. È stata condotta all’ospedale di Scorrano in codice rosso: è ricoverata in prognosi riservata. Le ferite riportate nell’impatto e nella caduta sull’asfalto sono state giudicate molto gravi. Pare, infatti, che finendo per terra abbia battuto la testa e che sia rimasta priva di sensi.

Sotto shock la giovane conducente della Toyota Yaris e anche per lei è stato necessario fare ricorso alle cure dei sanitari.

I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri della Stazione di Maglie insieme ai colleghi della Sezione Radiomobile che sono intervenuti sul posto.

Dell’accaduto è stato informato il pubblico ministero di turno. Il veicolo è stato sequestrato. E la giovane automobilista è stata sottoposta ad accertamenti tossicologici e alcolemici per verificare il suo stato psicofisico.

