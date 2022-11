Liste d'attesa chilometriche in Puglia, si pensa alle visite notturne e domenicali

Visite ed esami diagnostici di sera (fino a mezzanotte) e nei giorni festivi e prefestivi. Per smaltire le liste d'attesa la Regione Puglia pensa a un intervento straordinario. Il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza una mozione presentata dal consigliere Massimiliano Stellato dei Popolari con Emiliano. Contrario il consigliere Dem Fabiano Amati perché a suo avviso mancherebbero le risorse economiche per fornire le prestazioni.

La sperimentazione dovrebbe durare almeno 12 mesi. Su proposta dell’assessore alla sanità Rocco Palese, la mozione è stata integrata, prevedendo nella parte organizzativa, preliminarmente la consultazione delle Organizzazioni sindacali, fermo restando il rispetto delle norme e dei contratti nazionali del lavoro vigenti in materia.

