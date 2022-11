Omicidio a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi: è stata ammazzato a colpi di arma da fuoco un ragazzo di 19 anni. La tragedia si è consumata in via Occhibianchi. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Francavilla e del Nucleo investigativo del Reparto operativo del comando provinciale di Brindisi.

