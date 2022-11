«Ci dia 50 euro e ce lo ripariamo noi». Ennesima truffa dello specchietto a Trani

La truffa dello specchietto ha colpito una automobilista di Trani. È successo ieri, intorno alle 8.30, in via Papa Giovanni XXIII. La donna udiva un rumore sordo provenire dalla fiancata destra del suo veicolo e si fermava per comprendere l'accaduto. Nel giro di pochi attimi due uomini dall'accento non tranese, fra i 40 e i 50 anni, le si avvicinavano asserendo che lei, con la sua auto, avesse colpito e danneggiato il loro specchietto retrovisore lungo il lato guida.

Dopo un lungo conciliabolo arrivava la proposta: «Ci dia 50 euro e con quelle ce lo ripariamo noi». La donna, pur di evitare ulteriori problemi e temendo anche di fare tardi al lavoro, cedeva la somma e andava via. Riferito poi quanto accaduto ai familiari, si sarebbe resa conto del raggiro di cui era stata vittima, ammettendo di non averne mai sentito né parlare, né leggere. Ciononostante, l'automobilista aveva annotato il numero di targa dei responsabili e si riserva adesso di sporgere denuncia.

Ad un più attento controllo del proprio veicolo, nessuna ammaccatura risulta sulla fiancata destra a seguito dell'oggetto verosimilmente lanciato dai due truffatori. E così almeno, oltre il danno della somma ceduta, non vi è stata la beffa di un altro danno, materiale, alla propria vettura.

