Bari, i lavoratori della Baritech occupano l'azienda

A seguito della notizia di vendita dell’immobile di proprietà della Baritech emersa a margine dell’incontro al comune di Bari con le parti sindacali, e i sindaci dell’area metropolitana, i lavoratori della Baritech hanno deciso di occupare l’azienda a oltranza fino a quando non ci sarà una soluzione che salvi tutti i livelli occupazionali a rischio. L'azienda della zona industriale che produceva componenti per le mascherine aveva già annunciato di voler licenziare gli oltre 100 dipendenti, che ora sono in cassa integrazione fino a fine anno.

