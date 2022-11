Bari, distacco di intonaci dal Castello Svevo durante il restauro: transennata l'area

Nelle prime ore di questa mattina, da una porzione soggetta a restauro della cortina del Castello Svevo di Bari, lato mare, in corso Antonio de Tullio, si è verificato il distacco di alcuni conci.

L’area immediatamente sottostante si presentava già transennata proprio in quanto, lungo le mura del castello, era in corso una verifica sui fenomeni di degrado, a seguito della quale erano già state avviate attività di pronto intervento straordinario, relativamente ad alcune sezioni, tra cui il portale fronte sud.

La squadra tecnica della Direzione regionale musei Puglia è ora al lavoro per stabilire, di concerto con la Soprintendenza, il tipo di intervento più opportuno da attuare tempestivamente nello specifico punto in cui questa mattina si è verificato il distacco.

Sono in corso verifiche sul possibile collegamento con il sisma dell’Adriatico.

