Sequestrati 8kg di cocaina purissima al casello autostradale della A14 di Foggia

Maxi-sequestro di stupefacente messo a segno dagli agenti della sottosezione polizia stradale di Foggia che, nell’ambito dei servizi di controllo straordinari, hanno sequestrato 8 kg di cocaina purissima, in prossimità del casello autostradale A14 di Foggia. Lo stupefacente proveniva dal nord Italia, suddiviso in 8 panetti; se immesso sul mercato avrebbe prodotto più di 44mila dosi per un valore complessivo di circa 3 milioni euro. I panetti di droga erano celati in un doppiofondo, ricavato sotto il tunnel del cambio dell’auto, la cui apertura era garantita da un sistema meccanico a leve, azionabile tramite l’inserimento di un ferro all’interno di un foro che faceva scattare il meccanismo di apertura.

Per la vicenda, la polizia ha eseguito anche una ordinanza di custodia cautelare in carcere, in ordine al reato di detenzione e trasporto ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, emessa dall’ufficio gip del Tribunale di Foggia, su richiesta della locale Procura, a carico di un cittadino albanese di 21 anni nei cui confronti sono emersi gravi indizi di colpevolezza.

