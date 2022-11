Pioggia dentro le aule in una scuola di Chieuti

Il maltempo dei giorni scorsi ha creato notevoli danni presso la scuola Skanderbeg a Chieuti, nell'alto foggiano. La copiosa e violenta pioggia caduta per tutta la giornata ha provocato infiltrazioni d’acqua provenienti dal tetto del plesso distruggendo in più parti i finti solai facendo cadere i pannelli, per fortuna senza causare danni. Da quando sono stati effettuati i lavori di ristrutturazione ogni volta che piove si creanoproblemi di questo tipo, purtroppo mai risolti. Non è la prima volta che succede e in diverse occasioni pur cambiando i pannelli, il problema rimane, perché l’infiltrazione di acqua c’è sempre. Per il momento non c’è pericolo, la situazione è attenzionata. La zona è circoscritta e sotto controllo.

