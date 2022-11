Foggia, muore nella notte in ospedale dopo essere stato investito ieri in città

E' deceduto nella notte, verso le 5, Gaetano Conversano, 32enne di Sant’Agata di Puglia investito nella tarda serata di ieri sera in Via Natola a Foggia. L’impatto con l’auto è stato tremendo e le ferite riportate troppo gravi. L'incidente è avvenuto verso le 20: il giovane era compagnia di un'amica quando è stato investito da un'auto. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime: trasportato in codice rosso in ospedale, Conversano è deceduto nel corso della notte.

© Riproduzione riservata