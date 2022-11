Foggia, elicottero precipitato: rimozione in fase di programmazione

È in fase di programmazione la rimozione dell'elicottero AW109 di Alidaunia, precipitato sabato scorso in località Castel Pagano ad Apricena (Foggia). "La rimozione è complicata, addirittura si potrebbe fare con un altro elicottero. Se invece i tecnici consentono di tagliarlo perché il taglio non incide sugli accertamenti che devono fare, ovviamente le operazioni di recupero sarebbero più rapide e facili". Queste le parole del capo della procura di Foggia, Ludovico Vaccaro, all'indomani del disastro in cui sono morte sette persone. "L'esigenza da preservare è consentire tutti gli accertamenti possibili sulla dinamica e sulle cause dell'incidente", aveva ribadito il procuratore. Continuano intanto i rilievi da parte dei consulenti tecnici nominati dalla procura di Foggia che con i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale e della Sis, la Sezione investigazioni scientifiche, sono tornati anche oggi sul luogo dello schianto. L'obiettivo è cercare anche un minimo dettaglio in grado di aiutare l'indagine. La procura di Foggia ha aperto un'inchiesta per disastro aviatorio colposo e omicidio colposo plurimo al momento contro ignoti. I consulenti a lavoro sono cinque: tre nominati dalla procura - un professore universitario con alle spalle consulenze tecniche in materia di disastri aerei, un colonnello dell'Aeronautica militare che è anche ingegnere, e un colonnello pilota - e due, un ingegnere aeronautico e un pilota, scelti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo. Per l'Ansv la scatola nera non era a bordo: i parametri che ne impongono la dotazione - ovvero il peso massimo dell'aeromobile e il numero di passeggeri che poteva far volare - non l'hanno prevista. Servirà tempo per avere gli esiti delle perizie: un tempo che oscilla tra i quattro e i sei mesi ma per l'ordinamento internazionale, potrebbero servirne anche di più. A breve saranno rese note le date delle autopsie sui corpi di Luigi Ippolito pilota di 60 anni e Andrea Nardelli copilota 39enne.

© Riproduzione riservata