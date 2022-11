Bitonto, ancora un furto nell'ex ospedale

Ennesimo furto nell'ex ospedale di Bitonto. Lunedì notte alcuni malfattori hanno fatto irruzione all’interno degli uffici collocati al piano terra del Presidio Territoriale di Assistenza e si sono introdotti indisturbati negli ambienti dell’Adi. Hanno portato via un hard disk esterno da un computer, un monitor e hanno comodamente rubato la Fiat Panda aziendale, situata nel parcheggio interno, dopo aver preso dalla bacheca le chiavi del veicolo.

“La struttura è diventata preda quotidiana per i banditi che entrano ed escono a loro piacimento - ha commentato l'ex consigliere regionale Domenico Damascelli -: l’ultimo furto, prima di ieri, si è verificato a metà ottobre, quando i dipendenti oltre a vedersi i propri armadietti divelti e depredati di quei pochi effetti personali, si sono trovati anche a ripulire qualcosa di indecente".

Una situazione "aberrante - la definisce l'ex consigliere regionale - a cui si aggiunge anche la vicenda relativa a ben cinque stanze di medici chiuse, perché risultano perdite e infiltrazioni dai tetti. La risposta che hanno ricevuto i professionisti è che non ci sono abbastanza soldi per intervenire. Peccato che, proprio qualche settimana fa, la Asl Bari ha approvato un piano di investimenti da 8 milioni di euro per attività di riqualificazione e messa in sicurezza delle strutture sanitarie, nonché per l'acquisto di macchinari e attrezzature. Ahimè - sottolinea Damascelli-, in questi finanziamenti di Bitonto pare che non ci sia nemmeno l'ombra, così come non c’è su ombra di impegno e difesa dei servizi sanitari da parte di quei candidati consiglieri regionali che hanno raccolto voti nella nostra città e poi sono spariti senza mai farsi più rivedere”.

E Damascelli affonda: "È inconcepibile che una struttura sanitaria sia abbandonata a se stessa, che non ci sia una vigilanza H24 per tutelare utenti e personale, consentendo a chiunque di entrare, uscire, compiere reati, agire indisturbati, senza controlli e come se niente fosse. È assurdo - aggiunge - che un medico non possa svolgere in modo regolare l’attività professionale perché gli ambulatori sono inutilizzabili a causa di lavori strutturali che non vengono ancora effettuati".

Per questo, "chiediamo ai vertici di Asl Bari di prevedere un’attività di vigilanza sia di giorno che di notte, per regolare e controllare i flussi degli utenti che accedono alla struttura territoriale a qualsiasi ora oltreché essere di supporto agli ambulatori, al punto di primo intervento e alla guardia medica - ha concluso Damascelli -. Una volta per tutte la Regione chiarisca quali siano piani per il nostro Presidio Territoriale di Assistenza, ammesso che ci siano. A cominciare dalla riapertura dell’Udt, unità di degenza territoriale, dove i medici di medicina generale ricoveravano i propri pazienti per assicurare loro assistenza sanitaria h24, chiusa con la motivazione del covid nel 2020 e mai più riaperta. E la casa della salute tante volte sbandierata e mai realizzata che fine ha fatto? I cittadini hanno diritto a ricevere cura e assistenza in una struttura efficiente e sicura".

© Riproduzione riservata