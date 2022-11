Bari, morte di una 48enne: condannati due medici del Mater Dei

Il Tribunale di Bari ha condannato ad un anno di reclusione due medici della clinica Mater Dei, di Bari, per le loro responsabilità in relazione al decesso di una 48enne di Corato.

I fatti avvennero nel 2016. La paziente si era sottoposta nel capoluogo ad un intervento per perdere peso e, una volta dimessa, dopo qualche giorno aveva cominciato ad accusare forti dolori: fu così ricoverata dapprima a Corato e poi ad Andria, dove spirò.

La famiglia sporse denuncia e, all'esito dell'autopsia, i due medici di Bari furono rinviati a giudizio con l'accusa di omicidio colposo. Nel registro degli indagati figurarono anche due medici di Andria, per i quali invece sarebbe giunta l'archiviazione.

La condanna, pena sospesa, include anche un risarcimento di 40.000 euro per ciascuno dei tre fratelli della vittima.

