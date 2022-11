Auto in fiamme a Trani, non esclusa la pista dolosa

Indagano gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza in merito al rogo di una vettura avvenuto questa notte in piazzetta Imbriani a Trani. Sul posto, insieme con la Polizia, sono intervenuti i Vigili del fuoco per domare le fiamme, prima che all'alba il carroattrezzi portasse via la carcassa del veicolo.

Sull'asfalto sono ancora evidenti le tracce dell'incendio che, fortunatamente, non ha riguardato altre auto parcheggiate in adiacenza. Allo stato la versione più accreditata sarebbe quella del rogo accidentale, ma non si può escludere anche la pista del dolo, tenendo conto del fatto che, nella zona, risiederebbero una o più persone ristrette da tempo agli arresti domiciliari.

