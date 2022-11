Tragedia aerea nel Foggiano: strazio e silenzio alla camera ardente del medico del 118 Maurizio De Girolamo

È stata aperta la camera ardente nella cappella dell'ospedale Maselli Mascia di San Severo (Foggia) in cui è stata accolta la salma di Maurizio De Girolamo, il medico del 118 di 64 anni morto nell'incidente aviatorio di sabato scorso assieme ad altre sei persone. "Ci ha lasciato non solo un medico ma anche un amico: la nostra comunità è ancora incredula", ha detto il sindaco di San Severo, Francesco Miglio, che ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani quando saranno celebrati i funerali del 64enne. De Girolamo lascia tre figli e una moglie "a cui - ha aggiunto Miglio - vogliamo mostrare vicinanza e affetto per il profondo dolore che stanno vivendo".

