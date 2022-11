San Nicandro Garganico, "branco" pesta una ragazzina di 13 anni nel parco con tanto di video

Una ragazzina di 12-13 anni sarebbe stata vittima di un pestaggio ieri sera al Parco San Michele di San Nicandro Garganico, compiuto da alcune coetanee. Il sindaco Matteo Vocale ha invitato i cittadini a far non far circolare il video sui social: "Si stanno diffondendo dei video di un vero e proprio pestaggio, evitatene la diffusione poiché si tratta comunque di minori e si potrebbe incorrere in conseguenze anche penali".

Il primo cittadino aggiunge: "Al netto del ribrezzo che provo per costoro e del disgusto per coloro che guardano o addirittura filmano senza fare nulla, il problema del bullismo, che viene da lontano, va affrontato con determinazione. Una decina di ragazze e ragazzi violenti non possono e non devono impedire la normale e serena vita quotidiana degli altri ragazzi e delle loro famiglie. Ho convocato per domani mattina tutte le istituzioni comunali che si occupano di Servizi Sociali per condividere azioni e strategie. Tempo ci vorrà, ma elimineremo questa piaga e questi bulletti dovranno presto fare delle scelte".

