Tragedia aerea ad Apricena, è lutto cittadino: il cordoglio dei sindaci e dei politici regionali e nazionali

Tantissimi i messaggi di cordoglio che si susseguono incessantemente e virtualmente, quasi a voler gridare fin lassù la rabbia e lo sgomento per una tragedia che lascia impietriti. Un giorno maledetto in cui il tempo aveva già iniziato a piangere lacrime amare. Il sindaco di Apricena, luogo del territorio in cui è precipitato l'elicottero, Antonio Potenza ha proclamato il lutto cittadino. "A seguito della tragedia che ha scosso la comunità apricenese per la morte di sette persone - dice il primo cittadino -, proclamo il lutto cittadino per la giornata di domenica 6 novembre e, pertanto, saranno sospese tutte le manifestazioni pubbliche in programma".

Si fermerà anche San Severo nelle ore del funerale del dottor Maurizio De Girolamo, "per ricordare un operatore sanitario, un medico, un lavoratore morto mentre faceva ritorno a casa, dopo il suo turno di lavoro al servizio degli altri. Adotterò il provvedimento formale per dichiarare lutto cittadino" dichiara il sindaco Francesco Miglio.

Sulla stessa lunghezza d'onda il primo cittadino di Torremaggiore, Emilio Di Pumpo."Abbiamo trepidato e sperato che così non fosse, invece purtroppo con grande dispiacere la triste notizia. Ci associamo al dolore che ha colpito le famiglie delle vittime dell’elicottero precipitato nell’agro di Apricena e a loro ci stringiamo in un forte abbraccio virtuale”.

Giuseppe Calabrese, sindaco delle Isole Tremiti, ha rilasciato questa dichiarazione: "Il medico aveva appena terminato il turno di lavoro e ha deciso di prendere l'elicottero anziché la nave per le condizioni meteo marine avverse. Qui da noi si è abbattuta una fitta nebbia. La nostra comunità è sotto choc, non era mai successo prima una cosa del genere in 30 anni di servizio".

Michele Emiliano e l'assessore alla Sanità Rocco Palese "Siamo profondamente scossi dalla morte delle 7 persone che erano a bordo dell'elicottero precipitato tra le Isole Tremiti e Foggia. Tra loro il medico del servizio 118, Maurizio De Girolamo, che smontava dal turno di notte e stava facendo ritorno a casa. Alla famiglia, ai suoi cari, ai suoi colleghi va il nostro cordoglio e la nostra vicinanza. È una grave perdita per l'intero sistema sanitario pugliese che, non va mai dimenticato, è fatto di medici e operatori sanitari che lavorano alacremente con spirito di servizio e abnegazione, spesso mettendo anche a rischio la propria vita pur di garantire assistenza ai cittadini”.

Filippo Anelli, presidente della FNOMCeO, Federazione nazionale degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri: "Ancora una morte sul lavoro, questa volta di un collega del 118 che tornava a casa a fine turno. Siamo vicini alla famiglia del dottor Maurizio De Girolamo, che, vittima di questa tragedia così assurda, ha pagato con la vita la sua abnegazione. Il nostro collega ha sacrificato la sua vita per portare l'assistenza del Servizio sanitario nazionale sin nelle piccole isole, luoghi di frontiera dove è più difficile assicurare prestazioni sanitarie. A lui rendiamo onore, e dedichiamo il nostro impegno perché i medici non debbano mai più pagare con la vita le carenze organizzative, di organico, di sistema".

Giandiego Gatta, On. Forza Italia: “È una giornata terribile per la Puglia e per la Capitanata per la tragedia dell’elicottero precipitato nell’area rurale del Gargano. Il bilancio è infausto: nessun sopravvissuto. Sono profondamente vicino ai familiari delle vittime, che piangono un gravissimo lutto, e a tutti i soccorritori e Forze dell’Ordine che in queste ore stanno affrontando una situazione di grande impatto emotivo. È una ferita per la nostra comunità, una giornata di Dolore”.

Giandonato La Salandra, di Fratelli d’Italia, dichiara: “Non ci sono parole per esprimere la immane tristezza dovuta alla terribile tragedia dell'elicottero precipitato questa mattina sulla tratta Tremiti - Foggia, con a bordo 7 persone. Il mio cordoglio alle famiglie delle vittime e alla comunità garganica, delle Isole Tremiti e dell'intera Capitanata, profondamente scossa dall'accaduto".

Giannicola De Leonardis, consigliere regionale Puglia Fratelli d'Italia: “Una tragedia immane che ci addolora profondamente e che sconvolge l’intera Capitanata. Alle famiglie del pilota Luigi Ippolito, del co-pilota Andrea Nardelli, del medico del 118 Maurizio De Girolamo e a quella di Bostjhan, Jon, Mateia Curk e Liza Rigler, vanno il nostro commosso pensiero e le nostre più sentite condoglianze”.

