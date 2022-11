Tentano di rubare una gru in un cantiere di Barletta: metronotte bloccano i ladri

Le guardie giurate della Vegapol, in collaborazione con i Carabinieri, hanno sventato il furto di un’autogru in un cantiere edile alla periferia di Barletta. Il mezzo di grandi dimensioni, un merlo, aveva già percorso poche centinaia di metri prima di essere bloccato da quattro pattuglie dei metronotte, che avevano raggiunto il cantiere edile in pochi minuti. L’oscurità delle campagne ha poi favorito la precipitosa fuga dei malviventi.

Il veicolo oggetto di tentato furto, che non ha subito alcun danno, veniva lasciato con il motore acceso al centro della strada.

Difficoltose le comunicazioni durante tutta l’operazione, a causa di un potente jammer, utilizzato per oscurare le frequenze radio e telefoniche e posto a bordo cabina del merlo.

© Riproduzione riservata